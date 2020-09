Gangi (WINDTRE): trasformazione digitale ‘game changer’ per lavoro e cultura d’impresa (Di martedì 29 settembre 2020) “Il processo di trasformazione digitale, che durante l’emergenza coronavirus ha subito una significativa accelerazione, rappresenta un vero e proprio ‘game changer’ per l’organizzazione del lavoro e per la stessa cultura d’impresa“.Lo ha detto Rossella Gangi, Direttrice Human Resources di WINDTRE, intervenuta oggi al convegno di HRC Community dedicato al futuro del lavoro, con un focus sulle prospettive per le giovani generazioni e sulla parità di genere.Al via la campagna di WINDTRE BusinessUn tema strategico per l’azienda guidata da Jeffrey Hedberg che ha avviato una serie di iniziative sul fronte della formazione digitale, della leadership sostenibile e della gender parity ed ... Leggi su pantareinews (Di martedì 29 settembre 2020) “Il processo di, che durante l’emergenza coronavirus ha subito una significativa accelerazione, rappresenta un vero e proprio ‘game changer’ per l’organizzazione dele per la stessad’impresa“.Lo ha detto Rossella, Direttrice Human Resources di, intervenuta oggi al convegno di HRC Community dedicato al futuro del, con un focus sulle prospettive per le giovani generazioni e sulla parità di genere.Al via la campagna diBusinessUn tema strategico per l’azienda guidata da Jeffrey Hedberg che ha avviato una serie di iniziative sul fronte della formazione, della leadership sostenibile e della gender parity ed ...

lamescolanza : Gangi (WINDTRE): trasformazione digitale “game changer” per lavoro e cultura d’impresa - giannifioreGF : Gangi (#WINDTRE): trasformazione digitale ‘game changer’ per lavoro e cultura d’impresa: - Mondo3 : Trasformazione digitale come 'game changer' per lavoro e cultura d’impresa: le parole di Rossella Gangi, Direttrice… - Lopinionista : Gangi (WindTre) alla tavola rotonda “HRC 2020 – Il Futuro del Lavoro” - Mondo3 : Nel suo intervento, la manager di #WINDTRE affronterà il tema dell’ingresso delle nuove generazioni nel mercato del… -

Ultime Notizie dalla rete : Gangi WINDTRE WINDTRE, Gangi: “Trasformazione digitale game changer per lavoro e cultura d’impresa” QuiFinanza Lavoro e cultura d’impresa: i benefici della trasformazione digitale

“Il processo di trasformazione digitale, che durante l’emergenza coronavirus ha subito una significativa accelerazione, rappresenta un vero e proprio ...

WINDTRE, Gangi: "Trasformazione digitale game changer per lavoro e cultura d'impresa"

(Teleborsa) - Il processo di trasformazione digitale, che durante l'emergenza coronavirus ha subito una significativa accelerazione, rappresenta un vero e proprio game changer per ...

“Il processo di trasformazione digitale, che durante l’emergenza coronavirus ha subito una significativa accelerazione, rappresenta un vero e proprio ...(Teleborsa) - Il processo di trasformazione digitale, che durante l'emergenza coronavirus ha subito una significativa accelerazione, rappresenta un vero e proprio game changer per ...