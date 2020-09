Games with Gold del mese di ottobre annunciati (Di martedì 29 settembre 2020) Microsoft ha appena annunciato i titoli disponibili nel mese di ottobre per gli abbonati al servizio Gold, nella lista compaiono titoli come Slayaway Camp: Butcher's Cut e l'inquietante Maid of Sker. Di seguito la lista completa: "Maid of Sker è un survival horror in prima persona, ambientato in un hotel remoto, che racconta una macabra storia tratta dal folklore britannico. Armato soltanto di un dispositivo sonoro, sfrutta tecniche di stealth per sfuggire alla morte e a un culto di nemici dotati di un super udito creato con intelligenza artificiale. Ambientato nel 1898 e ispirato all'inquietante racconto gallese di Elisabeth Williams, Maid of Sker è la storia di un impero familiare alimentato da tortura, schiavitù, pirateria e un mistero soprannaturale che soffoca i terreni dell'hotel." - recita la descrizione di ... Leggi su eurogamer (Di martedì 29 settembre 2020) Microsoft ha appena annunciato i titoli disponibili neldiper gli abbonati al servizio, nella lista compaiono titoli come Slayaway Camp: Butcher's Cut e l'inquietante Maid of Sker. Di seguito la lista completa: "Maid of Sker è un survival horror in prima persona, ambientato in un hotel remoto, che racconta una macabra storia tratta dal folklore britannico. Armato soltanto di un dispositivo sonoro, sfrutta tecniche di stealth per sfuggire alla morte e a un culto di nemici dotati di un super udito creato con intelligenza artificiale. Ambientato nel 1898 e ispirato all'inquietante racconto gallese di Elisabeth Williams, Maid of Sker è la storia di un impero familiare alimentato da tortura, schiavitù, pirateria e un mistero soprannaturale che soffoca i terreni dell'hotel." - recita la descrizione di ...

BiteYourConsole : Microsoft annuncia i Games with Gold di ottobre per Xbox 360 e Xbox One - Eurogamer_it : Diamo uno sguardo ai Games with Gold del mese di ottobre - GamerClickit : Annunciati i Games With Gold di ottobre 2020 - ForgottenTweet : Alphatester cercasi! Accedi al link sottostante ed entra nel baratr... ehmm, entra nel team più spericolato di Forg… - ForgottenTweet : Buona domenica cari Amici! Molte novità vi aspettano... Visitate il forum! Stay tuned with FW!… -