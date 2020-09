Galliani, tampone di Berlusconi risultato negativo (Di martedì 29 settembre 2020) L’Ad del Monza Adriano Galliani sulle condizioni di Silvio Berlusconi: “Il tampone del presidente è stato negativo”. “Il tampone del presidente è stato negativo, a breve ci sarà un secondo tampone. Siamo felici per lui, stasera vogliamo dargli una gioia“, ha dichiarato Adriano Galliani parlando delle condizioni di Silvio Berlusconi. “Ieri il presidente ha fatto il primo tampone negativo, aspettiamo il secondo nei prossimi giorni così potremo dire che sarà uscito, dopo un mese, da questo incubo“, ha aggiunto Adriano Galliani. Leggi su newsmondo (Di martedì 29 settembre 2020) L’Ad del Monza Adrianosulle condizioni di Silvio: “Ildel presidente è stato”. “Ildel presidente è stato, a breve ci sarà un secondo. Siamo felici per lui, stasera vogliamo dargli una gioia“, ha dichiarato Adrianoparlando delle condizioni di Silvio. “Ieri il presidente ha fatto il primo, aspettiamo il secondo nei prossimi giorni così potremo dire che sarà uscito, dopo un mese, da questo incubo“, ha aggiunto Adriano

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Galliani: tampone negativo per Berlusconi - fanpage : ?? Ultim'ora Silvio Berlusconi è risultato negativo al #COVID19 dopo l'ultimo tampone effettuato - SkySport : Berlusconi negativo al primo tampone del coronavirus, Galliani: 'Ne aspettiamo un secondo' - ricatti88 : RT @repubblica: Coronavirus, Galliani: 'Tampone negativo per Berlusconi'. Ma fonti vicine a Fi smentiscono [aggiornamento delle 23:19] http… - repubblica : Coronavirus, Galliani: 'Tampone negativo per Berlusconi'. Ma fonti vicine a Fi smentiscono [aggiornamento delle 23:… -