Future USA, deboli in attesa di Wall Street (Di martedì 29 settembre 2020) (Teleborsa) – Sono poco mossi i Future sugli indici statunitensi anticipando una partenza debole per la borsa di Wall Street, tra meno di un'ora. C'è attesa e prudenza in attesa stasera del dibattito TV per le elezioni USA. L'agenda macroeconomica prevede la diffusione del dato sull'indice S&P Case-Shiller e la fiducia dei consumatori statunitensi. Il contratto sul Dow Jones registra un lieve calo dello 0,04% a 27.471 punti, mentre quello sullo S&P 500 cede lo 0,09% a 3.343 punti. Il contratto sul Nasdaq è negativo (-0,28%) a 11.363 punti.

