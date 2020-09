Francia, terapie intensive vicino al collasso: coronavirus, c'è la data del dramma. Indizio a Ventimiglia; ora rischia l'Italia (Di martedì 29 settembre 2020) Una "quarantena europea" per Francia e Spagna. Lo chiedono a gran voce Italia e Germania all'Ue, preoccupate per le dimensioni dell'epidemia di coronavirus nei due Paesi. Non è un caso che a Ventimiglia un'ordinanza abbia imposto la mascherina anche nei luoghi aperti. Il confine è terreno fertile per il contagio, viste le migliaia di persone che transitano quotidiniamente. Oltralpe, la curva fa paura: le "terapie intensive potrebbero essere piene il 10 ottobre", è l'allarme delle autorità. E la Germania, che come l'Italia confina con la Francia e ha rapporto di scambio quotidianio, teme di raggiungere gli stessi picchi "entro Natale", parola di cancelliera Angela Merkel. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 settembre 2020) Una "quarantena europea" pere Spagna. Lo chiedono a gran vocee Germania all'Ue, preoccupate per le dimensioni dell'epidemia dinei due Paesi. Non; un caso che aun'ordinanza abbia imposto la mascherina anche nei luoghi aperti. Il confine; terreno fertile per il contagio, viste le migliaia di persone che transitano quotidiniamente. Oltralpe, la curva fa paura: le "potrebbero essere piene il 10 ottobre",; l'allarme delle autorità. E la Germania, che come l'confina con lae ha rapporto di scambio quotidianio, teme di raggiungere gli stessi picchi "entro Natale", parola di cancelliera Angela Merkel. ...

