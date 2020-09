Forteto, Commissione d’inchiesta: giudice Trovato chiede audizione a porte chiuse (Di martedì 29 settembre 2020) Era in programma l'audizione di Luciano Trovato, presidente del Tribunale per i minorenni di Firenze, e di Maurizio Coletti, psicoterapeuta. E' stato lo stesso giudice Trovato a chiedere la segretazione dell'audizione. Dopo una breve discussione, a Trovato è stato concesso di parlare in via riservata ai soli commissari Leggi su firenzepost (Di martedì 29 settembre 2020) Era in programma l'di Luciano, presidente del Tribunale per i minorenni di Firenze, e di Maurizio Coletti, psicoterapeuta. E' stato lo stessore la segretazione dell'. Dopo una breve discussione, aè stato concesso di parlare in via riservata ai soli commissari

