“Forse a Garko ha fatto comodo fingersi etero”, la frecciatina di collega della Ares Film (Di mercoledì 30 settembre 2020) Gabriel Garko ha finto per molti anni di essere eterosessuale e di avere storie e storielle con attrici più o meno famose. A gestire tutta la sua vita sentimentale pubblica, i gossip, le copertine e le interviste sarebbe sempre stato – come dichiarato da Francesco Testi – Enrico Lucherini, ufficio stampa della Ares Film nonché braccio destro di Alberto Tarallo e Teodosio Losito. Testi, intervistato da Selvaggia Lucarelli per TPI.it, alla luce del recente coming out ha tirato una frecciatina al suo collega: “Forse, e dico forse, ha fatto comodo anche a Garko fingere di essere altro, perché ora siamo nel 2020 e ragioniamo da progressisti, che uno sia etero o gay non ce ne frega nulla. Quindici anni ... Leggi su biccy (Di mercoledì 30 settembre 2020) Gabrielha finto per molti anni di essere eterosessuale e di avere storie e storielle con attrici più o meno famose. A gestire tutta la sua vita sentimentale pubblica, i gossip, le copertine e le interviste sarebbe sempre stato – come dichiarato da Francesco Testi – Enrico Lucherini, ufficio stampanonché braccio destro di Alberto Tarallo e Teodosio Losito. Testi, intervistato da Selvaggia Lucarelli per TPI.it, alla luce del recente coming out ha tirato unaal suo: “Forse, e dico forse, haanche afingere di essere altro, perché ora siamo nel 2020 e ragioniamo da progressisti, che uno sia etero o gay non ce ne frega nulla. Quindici anni ...

Teri02746617 : @Grace_C1618 Forse perché esiste già Gabriel Garko che praticamente ha quel nome come nome d'arte - rammy933 : @xchoconath Insomma.. da quel che s è capito.. quando Garko ha osato rilevare la sua vera età a Sanremo gli è esplo… - ThisManIsNo1 : #tommaso è stato ripreso parlando di sensibilità individuale. Come a lui da fastidio che si usino termini al femm… - Dory2503 : Avete mai pensato che a Gabriel Garko hanno dato il nome GABRIEL , forse per alludere all’angelo Gabriele? ?? Così b… - mounds_shame : Gli hanno fatto cambiare nome forse perché Gabriele si poteva confondere con Gabriel (Garko) #GFVIP -

