Formazioni ufficiali Monza-Triestina, Coppa Italia 2020/2021 (Di martedì 29 settembre 2020) Le Formazioni ufficiali del match tra Monza e Triestina, valevole per il secondo turno della Coppa Italia 2020/2021. Gli uomini di Brocchi non possono sbagliare in questo scontro da dentro o fuori: i nuovi acquisti, compreso quello di Boateng, conferiscono grosse responsabilità alla neopromossa in Serie B. Oggi la sfida con la Triestina all’U-POWER STADIUM di Monza: calcio d’inizio alle ore 20:45 di martedì 29 settembre. Ecco le Formazioni ufficiali: Monza – in attesa Triestina – in attesa Leggi su sportface (Di martedì 29 settembre 2020) Ledel match tra, valevole per il secondo turno della. Gli uomini di Brocchi non possono sbagliare in questo scontro da dentro o fuori: i nuovi acquisti, compreso quello di Boateng, conferiscono grosse responsabilità alla neopromossa in Serie B. Oggi la sfida con laall’U-POWER STADIUM di: calcio d’inizio alle ore 20:45 di martedì 29 settembre. Ecco le– in attesa– in attesa

Dalla_SerieA : Diretta Bologna-Parma ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali -… - infoitsport : Liverpool-Arsenal, formazioni ufficiali: Arteta cambia quattro uomini - infoitsport : Liverpool-Arsenal: formazioni ufficiali, quote, pronostici. Niente debutto dal 1' per Thiago Alcantara - Dalla_SerieA : Diretta Bologna-Parma ore 20.45: formazioni ufficiali, come vederla in tv e in streaming -… - Notiziedi_it : Roma-Juventus, ore 20.45: le formazioni ufficiali -