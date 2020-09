Fondi Lega, la procura di Milano: “Per i commercialisti era meglio il carcere”. Depositati i verbali di Scillieri e Sostegni (Di martedì 29 settembre 2020) I commercialisti della Lega devono rimanere agli arresti. È quello che ha chiesto la procura di Milano ribadendo le esigenze cautelari, tra cui il pericolo di reiterazione dei reati, che giustificano i domiciliari per Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni. Nell’udienza davanti al Riesame i pm hanno fatto notare che le stesse esigenze avrebbero potuto anche essere meglio salvaguardate dalla custodia in carcere. La procura aveva chiesto questa misura per i tre commercialisti arrestati, ma il gip decise per i domiciliari. Nell’udienza la difesa dei contabili ha parlato di congruità del prezzo del capannone, mentre l’accusa ha messo in luce gli elementi del quadro probatorio, tra cui il fatto che nella vendita in pratica venditori e acquirenti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 settembre 2020) Idelladevono rimanere agli arresti. È quello che ha chiesto ladiribadendo le esigenze cautelari, tra cui il pericolo di reiterazione dei reati, che giustificano i domiciliari per Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni. Nell’udienza davanti al Riesame i pm hanno fatto notare che le stesse esigenze avrebbero potuto anche esseresalvaguardate dalla custodia in carcere. Laaveva chiesto questa misura per i trearrestati, ma il gip decise per i domiciliari. Nell’udienza la difesa dei contabili ha parlato di congruità del prezzo del capannone, mentre l’accusa ha messo in luce gli elementi del quadro probatorio, tra cui il fatto che nella vendita in pratica venditori e acquirenti ...

