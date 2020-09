Fondi Lega, ai domiciliari tre commercialisti per il caso LFC. I Pm: “Era meglio il carcere” (Di martedì 29 settembre 2020) Fondi Lega, arrestati tre commercialisti vicini al Carroccio. Interrogato il presunto prestanome. Perquisita azienda del deputato Boniardi. MILANO – Fondi Lega, arrestati tre commercialisti vicini al Carroccio. Secondo quanto ricostruito da La Repubblica, i professionisti sono accusati di peculato. Si tratta di Arturo Maria Scillieri, Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni. Anche il cognato di Scillieri, Fabio Giuseppe Barbarossa, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare. I soggetti sono ai domiciliari. Il Gip di Milano, nella motivazione delle misure cautelari, ha fatto sapere che i soggetti possono colpire ancora. Ipotesi che troverebbe conferme nel fatto che i soggetti abbiano dimostrato una spiccata capacità organizzata con ... Leggi su newsmondo (Di martedì 29 settembre 2020), arrestati trevicini al Carroccio. Interrogato il presunto prestanome. Perquisita azienda del deputato Boniardi. MILANO –, arrestati trevicini al Carroccio. Secondo quanto ricostruito da La Repubblica, i professionisti sono accusati di peculato. Si tratta di Arturo Maria Scillieri, Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni. Anche il cognato di Scillieri, Fabio Giuseppe Barbarossa, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare. I soggetti sono ai. Il Gip di Milano, nella motivazione delle misure cautelari, ha fatto sapere che i soggetti possono colpire ancora. Ipotesi che troverebbe conferme nel fatto che i soggetti abbiano dimostrato una spiccata capacità organizzata con ...

