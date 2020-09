(Di martedì 29 settembre 2020) Hato ila unache, quando ha tentato di reagire, si è anche vista colpire con uno schiaffo in pieno viso. E' accaduto l'altra sera in via Piave, zona stazione a, dove ...

criccicracci : RT @LaGazzettaWeb: Foggia, palpeggia sedere a una ragazza per strada e la schiaffeggia: arrestato - LaGazzettaWeb : Foggia, palpeggia sedere a una ragazza per strada e la schiaffeggia: arrestato - AntonyGigi1 : L'integrazione che tanto piace alla Bellascrofa Choc a Foggia: palpeggia il sedere di una ragazza e la schiaffeggi… - IlMattinoFoggia : Passeggia con un'amica nel 'quartiere Ferrovia' di #Foggia e un marocchino le palpeggia il sedere: arrestato dalla… -

Ultime Notizie dalla rete : Foggia palpeggia

Ha palpeggiato il sedere a una ragazza che, quando ha tentato di reagire, si è anche vista colpire con uno schiaffo in pieno viso. E’ accaduto l’altra sera in via Piave, zona stazione a Foggia, dove g ...La ragazza, comprensibilmente spaventata e sorpresa per l'aggressione improvvisa, ha trovato il coraggio e la prontezza di reagire, innescando una reazione dell’uomo che le ha sferrato uno schiaffo al ...