Focolaio al Genoa, annullato l’allenamento. Serie A e possibili scenari: attesa per i tamponi del Napoli. Rinvii? Ecco come fanno in Europa (Di martedì 29 settembre 2020) I cancelli di Pegli, il centro sportivo del Genoa, sono rimasti chiusi: allenamento odierno annullato e sanificazione di tutte le aree. Decisione necessaria dopo la scoperta del Focolaio nella squadra, con 11 giocatori e 3 membri dello staff risultati positivi al coronavirus. Tra oggi e mercoledì è previsto un nuovo ciclo di tamponi, esteso anche ai dipendenti che non sono a stretto contatto con la squadra. La speranza è non trovare nuovi casi, magari scoprire che potrebbe esserci qualche “falso positivo”. Al momento però la gara di campionato con il Torino, in programma sabato alle 18, resta in forte dubbio. Andando oltre la situazione specifica, servirà però una decisione definitiva per garantire il proseguo della Serie A: così hanno fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 settembre 2020) I cancelli di Pegli, il centro sportivo del, sono rimasti chiusi: allenamento odiernoe sanificazione di tutte le aree. Decisione necessaria dopo la scoperta delnella squadra, con 11 giocatori e 3 membri dello staff risultati positivi al coronavirus. Tra oggi e mercoledì è previsto un nuovo ciclo di, esteso anche ai dipendenti che non sono a stretto contatto con la squadra. La speranza è non trovare nuovi casi, magari scoprire che potrebbe esserci qualche “falso positivo”. Al momento però la gara di campionato con il Torino, in programma sabato alle 18, resta in forte dubbio. Andando oltre la situazione specifica, servirà però una decisione definitiva per garantire il proseguo dellaA: così hanno fatto ...

