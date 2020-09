Flavia Vento quanti cani ha? Anni, Sorella e Lavoro (Di martedì 29 settembre 2020) Bisogna prendersi la responsabilità delle proprie azioni. È questo che ha pensato Sabina Vento quando ha sentito la Sorella Flavia accusare i genitori, nello studio del Gf vip, di non averla aiutata nella gestione dei suoi sette cani. Proprio per l’angoscia di averli messi in una pensione, la showgirl ha deciso di abbandonare la Casa più spiata d’Italia. Insomma, forse se i cani fossero stati a casa di mamma e papà le cose sarebbero andate diversamente. «I miei genitori non meritano le cattiverie che Flavia ha detto su di loro in televisione», tuona Sabina. «Quella sera ci sono rimasti male e hanno spento la tivù, perché non se ne può più. A 43 Anni non si può dare la colpa ai ... Leggi su aciclico (Di martedì 29 settembre 2020) Bisogna prendersi la responsabilità delle proprie azioni. È questo che ha pensato Sabinaquando ha sentito laaccusare i genitori, nello studio del Gf vip, di non averla aiutata nella gestione dei suoi sette. Proprio per l’angoscia di averli messi in una pensione, la showgirl ha deciso di abbandonare la Casa più spiata d’Italia. Insomma, forse se ifossero stati a casa di mamma e papà le cose sarebbero andate diversamente. «I miei genitori non meritano le cattiverie cheha detto su di loro in televisione», tuona Sabina. «Quella sera ci sono rimasti male e hanno spento la tivù, perché non se ne può più. A 43non si può dare la colpa ai ...

VincenzoRenda7 : A me Zorzi sta simpatico nella casa (come Franceska) ma la gente sui social prima che iniziasse il reality lo fome… - alehugme3 : Io invidio la resistenza di Tommaso, Myriam e Gabriele perché sono maniaca dell'orario, non so perché ma devo saper… - dimuz7 : Sono pieno di Adua, Massimiliano, Enock ed EliGreg, datemi Paolo Brosio, Flavia Vento e una Cecilia Capriotti/Barba… - DucaLibero : #gfvip Myriam: 'Io alla Flavia Vento abbandono. Aspetto di uscire da qui...' (cioè di uscire dal tugurio). Butta male. - gossipblogit : Antonella Elia: le dichiarazioni contro Adriana Volpe e Flavia Vento -