Fiumicino, screening anti-Covid nelle scuole. L’appello di Montino: ‘Date il consenso al tampone per i vostri figli e le vostre figlie’ (Di martedì 29 settembre 2020) “Sta procedendo senza intoppi la prima giornata di screening anti-Covid nelle scuole di Fiumicino”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. “Alla scuola di via Copenhagen, finora l’82% delle famiglie ha dato il consenso perché i propri figli fossero sottoposti al test – sottolinea il sindaco -. Una percentuale davvero ottima per cui ringrazio tutti i genitori che hanno aderito a questa importantissima campagna per la tutela della salute di tutte e tutti”. “Ma voglio ringraziare soprattutto le ragazze e i ragazzi che in queste ore si stanno sottoponendo al tampone – aggiunge Montino -: stanno dando un grande esempio di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 29 settembre 2020) “Sta procedendo senza intoppi la prima giornata didi”. Lo dichiara il sindaco Esterino. “Alla scuola di via Copenhagen, finora l’82% delle famiglie ha dato ilperché i proprifossero sottoposti al test – sottolinea il sindaco -. Una percentuale davvero ottima per cui ringrazio tutti i genitori che hanno aderito a questa importssima campagna per la tutela della salute di tutte e tutti”. “Ma voglio ringraziare soprattutto le ragazze e i ragazzi che in queste ore si stanno sottoponendo al– aggiunge-: stanno dando un grande esempio di ...

