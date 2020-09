Fidanzati ucciso a Lecce, procuratore: “Omicidio premeditato. Movente ancora da ricostruire” (Di martedì 29 settembre 2020) C’è un presunto colpevole, ma ancora non c’è un Movente per il duplice omicidio del giovane arbitro Daniele De Santis ed Eleonora Manta, i due Fidanzati uccisi barbaramente nella casa dove si erano appena trasferiti, il 21 settembre scorso a Lecce. Per l’assassinio è stato fermato Antonio De Marco, uno studente di 21 anni di scienze infermieristiche. È di Casarano, paese della provincia, ma fino allo scorso agosto “era stato un coinquilino“, avendo abitato in affitto in una stanza nella casa che poi Daniele De Santis aveva deciso di ristrutturare, proprio per andarci a vivere con Eleonora. L’omicidio, ha spiegato il procuratore di Lecce, Leonardo Leone De Castris, sarebbe stato a lungo premeditato e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 settembre 2020) C’è un presunto colpevole, manon c’è unper il duplice omicidio del giovane arbitro Daniele De Santis ed Eleonora Manta, i dueuccisi barbaramente nella casa dove si erano appena trasferiti, il 21 settembre scorso a. Per l’assassinio è stato fermato Antonio De Marco, uno studente di 21 anni di scienze infermieristiche. È di Casarano, paese della provincia, ma fino allo scorso agosto “era stato un coinquilino“, avendo abitato in affitto in una stanza nella casa che poi Daniele De Santis aveva deciso di ristrutturare, proprio per andarci a vivere con Eleonora. L’omicidio, ha spiegato ildi, Leonardo Leone De Castris, sarebbe stato a lungoe ...

CardelliAc : RT @Open_gol: ??Il presunto omicida si chiama Antonio De Marco, 21 anni, di Casarano, è uno studente di scienze infermieristiche. Per un per… - giolongoo : RT @Open_gol: ??Il presunto omicida si chiama Antonio De Marco, 21 anni, di Casarano, è uno studente di scienze infermieristiche. Per un per… - Luca87874058 : RT @Open_gol: ??Il presunto omicida si chiama Antonio De Marco, 21 anni, di Casarano, è uno studente di scienze infermieristiche. Per un per… - Open_gol : ??Il presunto omicida si chiama Antonio De Marco, 21 anni, di Casarano, è uno studente di scienze infermieristiche.… - ARTICOLO_83 : Il Killer dei fidanzati ha 21 anni. E' quasi un ragazzino che però ha ucciso la ragazza con 35 coltellate e 25 per… -