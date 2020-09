Fidanzati uccisi Lecce, fermato l'ex coinquilino. Per i pm "fortissima premeditazione" (Di martedì 29 settembre 2020) Ha parlato di “fortissima premeditazione” ma di assenza, al momento, di un movente il procuratore di Lecce Leonardo Leone De Castris, dopo il fermo di Antonio De Marco, uno studente di scienze infermieristiche di 21 anni, per l’omicidio dell'arbitro Daniele De Santis e della fidanzata Eleonora Manta. Il giovane era stato coinquilino delle vittime e avrebbe progettato a lungo e tutto nei dettagli: durante la fuga, ha spiegato il pm De Castris, ha perso alcuni bigliettini che contenevano non solo la mappa che indicava come evitare le telecamere di sicurezza della zona, ma anche i dettagli "delle attività prodromiche" che avrebbero dovuto procedere l'omicidio. Leggi su tg24.sky (Di martedì 29 settembre 2020) Ha parlato di “” ma di assenza, al momento, di un movente il procuratore diLeonardo Leone De Castris, dopo il fermo di Antonio De Marco, uno studente di scienze infermieristiche di 21 anni, per l’omicidio dell'arbitro Daniele De Santis e della fidanzata Eleonora Manta. Il giovane era statodelle vittime e avrebbe progettato a lungo e tutto nei dettagli: durante la fuga, ha spiegato il pm De Castris, ha perso alcuni bigliettini che contenevano non solo la mappa che indicava come evitare le telecamere di sicurezza della zona, ma anche i dettagli "delle attività prodromiche" che avrebbero dovuto procedere l'omicidio.

