Fidanzati uccisi a Lecce | confessa l’ex coinquilino

MediasetTgcom24 : Fidanzati uccisi, l'assassino confessa: sono stato io - rtl1025 : ?? Il presunto omicida dei due fidanzati Eleonora Manta e Daniele De Santis uccisi la sera del 21 settembre scorso a… - MediasetTgcom24 : Fidanzati uccisi a Lecce, arrestato il presunto assassino #lecce - zazoomblog : Fidanzati uccisi: il post del 21enne su Facebook “desiderio di vendetta” - #Fidanzati #uccisi: #21enne #Facebook - Lu_Valori : RT @TgLa7: Fidanzati uccisi, il 21enne fermato, Antonio De Marco, reo confesso agli investigatori: 'erano troppo felici. Ho fatto una cavol… -

Ultime Notizie dalla rete : Fidanzati uccisi

So di aver sbagliato. Lo si apprende da fonti investigative. Li ho uccisi perché erano troppi felici e per questo mi è montata la rabbia” . “Ho fatto una cavolata . Sarebbero queste le parole con le… ...I due, infatti, avevano già convissuto in passato - dal 30 ottobre al 30 novembre 2019 - e in quella casa di via Montello c'era anche Eleonora Manta, la fidanzata di De Santis. Dal decreto di fermo de ...