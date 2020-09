Fidanzati massacrati a Lecce: il piano omicida, il movente, le sevizie e il racconto di un testimone (Di martedì 29 settembre 2020) Ha inseguito le sue vittime per tutta la casa. Senza mai fermarsi. Le ha raggiunte sulle scale e ha messo in atto con spietata freddezza e sadica brutalità il suo piano omicida. Neppure le urla e le suppliche dei poveri Daniele De Santis ed Eleonora Manta lo hanno fatto esitare. Neanche per un istante. Il killer ha portato avanti fino all’ultimo minuto la sua azione meticolosamente programmata. «La ricostruzione del duplice delitto, avvenuto lunedì scorso a Lecce – spiegano gli inquirenti – ci dice che c’è stata una fortissima premeditazione. E questo è rinvenibile sia dall’attività di ispezione che il soggetto ha fatto nei giorni precedenti. Sia dall’esame e dall’interpretazione del bigliettino, trovato per terra vicino all’appartamento di via ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 29 settembre 2020) Ha inseguito le sue vittime per tutta la casa. Senza mai fermarsi. Le ha raggiunte sulle scale e ha messo in atto con spietata freddezza e sadica brutalità il suo. Neppure le urla e le suppliche dei poveri Daniele De Santis ed Eleonora Manta lo hanno fatto esitare. Neanche per un istante. Il killer ha portato avanti fino all’ultimo minuto la sua azione meticolosamente programmata. «La ricostruzione del duplice delitto, avvenuto lunedì scorso a– spiegano gli inquirenti – ci dice che c’è stata una fortissima premeditazione. E questo è rinvenibile sia dall’attività di ispezione che il soggetto ha fatto nei giorni precedenti. Sia dall’esame e dall’interpretazione del bigliettino, trovato per terra vicino all’appartamento di via ...

