Federica Pellegrini | il lato 2 tonico e perfetto in primo piano “Monella…”

Leggi su tuttivip

(Di martedì 29 settembre 2020) Negli ultimi tempiha dimostrato di cavarsela, non solo immersa nel cloro delle piscine olimpioniche, ma anche di fronte agli accecanti riflettori del piccolo schermo. La famosa campionessa, anche questa volta, ha accettato di vestire i panni di giudice nello show Italia’s Got Talent. Un’esperienza che la sta divertendo sempre di più, al fianco dei simpatici colleghi, e ormai grandi amici, Mara Maionchi, Frank Matano e Joe Bastianich. Nel gennaio 2020 aveva annunciato l’idea di abbandonare il nuoto dopo le olimpiadi di Tokyo, lasciando sprofondare i suoi ammiratori nella tristezza. Poco dopo però la sportiva è tornata sui suoi passi, spiegando che probabilmente potrebbe posticipare l’addio alla sua mitica carriera ancora per qualche tempo. Una risposta certa sull’argomento ancora ...