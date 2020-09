Federica Panicucci gioca con le trasparenze e incanta Instagram

Leggi su dilei

(Di martedì 29 settembre 2020)supera se stessa in fatto di bellezza ed eleganza. Sul suo profiloha condiviso una foto in cui è ritratta con un look strepitoso e i fan sono andati letteralmente in visibilio. Il prossimo 27 ottobre la presentatrice compie 53 anni e sembra una ventenne. Ogni giorno ladà appuntamento a Mattino Cinque, condividendo un post sudal suo camerino. E così eccola ritratta seduta sul divano bianco con un outfit estremamente elegante e professionale, ma allo stesso tempo altamente seducente. La bellainfatti con le, indossando una camicia bianca dalla stoffa leggera che lascia intravvedere la lingerie candida e casta. Mentre un altro dettaglio non passa ...