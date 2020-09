Fca-Psa | deciso il Cda di Stellantis con Elkann presidente

(Di martedì 29 settembre 2020) TORINO (ITALPRESS) – Il Cda di, la società che nascerà dalla fusione tra Fca e Psa entro il primo trimestre 2021, sarà composto da 11 consiglieri, come stabilito nell’accordo firmato a fine 2019, tra cui tre donne. Ilsarà John, già a capo di Fca, Ferrari, Gedi e Exor, la holding della famiglia Agnelli che ha espresso altri quattro consiglieri non esecutivi: Andrea Agnelli,della Juventus e unico altro italiano nel consiglio, Fiona Clare Cicconi, Wan Ling Martello e Kevin Scott. Psa insieme a Bpifrance, ha invece indicato Robert Peugeot come vice, Henri de Castries come Senior Independent Director, e tre consiglieri non esecutivi: Nicolas Dufourcq, Ann Frances Godbehere e Jacques de Saint-Exupèry. ...

