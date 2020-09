Farmacie senza vaccini Gallera | «Prima i fragili»

(Di martedì 29 settembre 2020) I farmacisti: «Dosi tutte alle Regioni, non ci sono per i privati». La risposta dell’assessore: «Un problema di cui si deve occupare il governo»

LiberoReporter : Farmacie senza vaccino antinfluenzale: “Costretti a dire no ai cittadini” - mgrazia1961 : RT @LiguriaOggi: Farmacie della Liguria ancora senza vaccino influenzale - MassimoTS : @marcocanestrari Ciao Marco, scusa il mess. Ho sentito un paio di farmacie ma sono gia’ senza scorta. Posso chiede… - dagiannagenova : RT @LiguriaOggi: Farmacie della Liguria ancora senza vaccino influenzale - Miti_Vigliero : RT @LiguriaOggi: Farmacie della Liguria ancora senza vaccino influenzale -

Ultime Notizie dalla rete : Farmacie senza

Tre diversi studi su cellule umane in coltura e sui topi hanno dimostrato che Fusobacterium nucleatum, un batterio innocuo che vive nel cavo orale, può facilitare la diffusione delle cellule tumorali, ...Le Regioni hanno dosi a sufficienza per i soggetti a rischio, ma la domanda più alta causata dalla pandemia potrebbe portare a qualche carenza per tutti gli altri ...