Facebook nel fortino delle elezioni per la Casa Bianca: niente spot alla vigilia e campagna per il voto (Di martedì 29 settembre 2020) Il social di Zuckerberg, sotto accusa per le manipolazioni del 2016, annuncia le misure di protezione della campagna 2020: più verifiche sui contenuti, blocchi e rimozioni dei gruppi cospirazionisti, un grande sforzo nel caos del dopo voto Leggi su repubblica (Di martedì 29 settembre 2020) Il social di Zuckerberg, sotto accusa per le manipolazioni del 2016, annuncia le misure di protezione della2020: più verifiche sui contenuti, blocchi e rimozioni dei gruppi cospirazionisti, un grande sforzo nel caos del dopo

virginiaraggi : Questa mattina a Palazzo Colonna ho partecipato alla cerimonia in occasione dei 100 anni di @Confagricoltura, l’ass… - Piu_Europa : ???? #FREEHONGKONG ???? ?? Domani alle 16.15 sit-in a #Montecitorio per esprimere solidarietà ai manifestanti per la… - virginiaraggi : Oggi sono tornata al Roxy Bar, nel quartiere della Romanina, per un breve saluto a Roxana. Lei, lo ricorderete, è l… - RobertoPriori10 : RT @virginiaraggi: Questa mattina a Palazzo Colonna ho partecipato alla cerimonia in occasione dei 100 anni di @Confagricoltura, l’associaz… - EleonoraZocca : RT @mante: La vicenda incredibile e assurda dei feti “seppelliti' nel Comune di Roma con il nome della madre a sua insaputa. Una vergogna n… -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook nel Facebook nel fortino delle elezioni per la Casa Bianca: niente spot alla vigilia e campagna per il voto La Repubblica Mondinsieme e due bestemmie (il Grande Fratello almeno li espelle)

Reggio Emilia, la riproduzione di due chat blasfeme sui profili della Perlini. È stata appena eletta consigliera del centro interculturale ...

Facebook nel fortino delle elezioni per la Casa Bianca: niente spot alla vigilia e campagna per il voto

Il social di Zuckerberg, sotto accusa per le manipolazioni del 2016, annuncia le misure di protezione della campagna 2020: più verifiche sui contenuti, blocchi e rimozioni dei gruppi cospirazionisti, ...

Reggio Emilia, la riproduzione di due chat blasfeme sui profili della Perlini. È stata appena eletta consigliera del centro interculturale ...Il social di Zuckerberg, sotto accusa per le manipolazioni del 2016, annuncia le misure di protezione della campagna 2020: più verifiche sui contenuti, blocchi e rimozioni dei gruppi cospirazionisti, ...