Facebook crea un fondo da 2 milioni per le imprese dopo l’emergenza Covid-19 (Di martedì 29 settembre 2020) (Photo Illustration by Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)Facebook ha annunciato un programma di sovvenzioni dedicato a oltre 580 piccole e medie imprese italiane con sede a Milano e Roma. Il sostegno, pari a 2 milioni di euro, servirà alle pmi per far ripartire la propria attività grazie a contributi economici e crediti pubblicitari. La recente indagine Global State of Small Business Report, condotta da Facebook insieme all’Ocse e alla Banca Mondiale, ha rivelato il 66% delle pmi italiane ha subito un calo delle vendite rispetto allo stesso mese del 2019 e che il 27% ha ridotto il numero di dipendenti a seguito della pandemia. Il programma di sovvenzioni per le pmi di Facebook vuole cercare di aiutare le imprese, mettendo a disposizione ... Leggi su wired (Di martedì 29 settembre 2020) (Photo Illustration by Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)ha annunciato un programma di sovvenzioni dedicato a oltre 580 piccole e medieitaliane con sede a Milano e Roma. Il sostegno, pari a 2di euro, servirà alle pmi per far ripartire la propria attività grazie a contributi economici e crediti pubblicitari. La recente indagine Global State of Small Business Report, condotta dainsieme all’Ocse e alla Banca Mondiale, ha rivelato il 66% delle pmi italiane ha subito un calo delle vendite rispetto allo stesso mese del 2019 e che il 27% ha ridotto il numero di dipendenti a seguito della pandemia. Il programma di sovvenzioni per le pmi divuole cercare di aiutare le, mettendo a disposizione ...

Facebook crea un fondo da 2 milioni per le imprese dopo l'emergenza Covid-19

Saranno erogati sotto forma di crediti per pubblicità sul social network o sovvenzioni per le spese essenziali. Ecco come fare richiesta ...

