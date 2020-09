Eurozone Economic Outlook | ripresa nel terzo trimestre

Leggi su quifinanza

(Di martedì 29 settembre 2020) (Teleborsa) – Dopo la forte contrazione registrata tra aprile e giugno, il PIL e gli altri aggregatii dell’Eurozona registreranno unaneldel 2020. Lo afferma l’, elaborato da Istat, Ifo e Kof. In particolare, nell’area euro “la crescita del settore manifatturiero è attesa trainare quella del PIL che quindi aumenterebbe con una intensità significativa nel(+8,2%) per poi registrare impulsi più contenuti nel quarto e nel primodel 2021 (rispettivamente +2,2% e +1,5%). Considerando la media annua, nel 2020 il PIL destagionalizzato e corretto per i giorni lavorativi dovrebbe diminuire, ...