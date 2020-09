Euro | svolta Ue sulle monetine | cosa può cambiare coi centesimi

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 29 settembre 2020) Valentina Dardari Al vaglio della Commissionepea l’idea o meno di eliminare leda 1 e 2alla fine del 2021 Alla fine del 2021 potremmo dire definitivamente addio alleda 1 e 2. Già del 2018 nel nostro Paese non vengono più coniate. La Commissionepea starebbe infatti pensando di eliminarle del tutto. Da qui alla fatidica data verranno consultate le istituzioni, le autorità pubbliche, l’industria e la società civile. E la consultazione pubblica andrà avanti per 15 settimane. Addio ada 1 e 2? Come da regolamento infatti, la Commissionepea deve esaminare in modo periodico l’uso dei diversi conii, ...