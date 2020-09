Etica, sostenibilità sociale e ambientale. Così riparte la moda (Di martedì 29 settembre 2020) La sostenibilità non deve essere solo ambientale, ma anche sociale. Con questa semplice frase Carlo Capasa, presidente di Camera Nazionale della moda Italiana ha sintetizzato l’impegno del sistema moda italiano durante il suo intervento a Il Verde e il Blu festival questo fine settimana. Aggiungendo poi, in risposta alla direttrice di iO Donna Danda Santini che «La sfida della sostenibilità sociale e del giusto salario per chi lavora nella moda è fondamentale e ha un pari peso con la sostenibilità ambientale». Una strada che le aziende manifatturiere italiane hanno iniziato a percorrere anni fa e che oggi conta sempre più realtà virtuose che producono eccellenza e lusso, rispettando ambiente e ... Leggi su iodonna (Di martedì 29 settembre 2020) La sostenibilità non deve essere solo, ma anche. Con questa semplice frase Carlo Capasa, presidente di Camera Nazionale dellaItaliana ha sintetizzato l’impegno del sistemaitaliano durante il suo intervento a Il Verde e il Blu festival questo fine settimana. Aggiungendo poi, in risposta alla direttrice di iO Donna Danda Santini che «La sfida della sostenibilitàe del giusto salario per chi lavora nellaè fondamentale e ha un pari peso con la sostenibilità». Una strada che le aziende manifatturiere italiane hanno iniziato a percorrere anni fa e che oggi conta sempre più realtà virtuose che producono eccellenza e lusso, rispettando ambiente e ...

