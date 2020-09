Era Naomi di X Factor: oggi 28 anni, lavora a Ballando con le Stelle [FOTO] (Di martedì 29 settembre 2020) È stata una delle concorrenti più amate della storia di X Factor Italia, merito anche del suo indiscutibile talento. Stiamo parlando di Naomi Rivieccio, concorrente della dodicesima edizione del talent show, nella quale riuscì a classificarsi in seconda posizione. A trionfare quell’anno – com’è noto ai fan del programma – fu infatti Anastasio. L’avventura vissuta a X Factor L’esperienza vissuta a X Factor Italia è stata, senza ombra di dubbio, molto formativa per Naomi Rivieccio. La ragazza, infatti, proveniente dalla musica lirica, ha trovato una sua dimensione anche nella musica rap. «Le mie qualità sono due: la vocalità e la ritmica. Il mio obiettivo è riuscire a unire la parte rap e quella cantata. Un ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 29 settembre 2020) È stata una delle concorrenti più amate della storia di XItalia, merito anche del suo indiscutibile talento. Stiamo parlando diRivieccio, concorrente della dodicesima edizione del talent show, nella quale riuscì a classificarsi in seconda posizione. A trionfare quell’anno – com’è noto ai fan del programma – fu infatti Anastasio. L’avventura vissuta a XL’esperienza vissuta a XItalia è stata, senza ombra di dubbio, molto formativa perRivieccio. La ragazza, infatti, proveniente dalla musica lirica, ha trovato una sua dimensione anche nella musica rap. «Le mie qualità sono due: la vocalità e la ritmica. Il mio obiettivo è riuscire a unire la parte rap e quella cantata. Un ...

