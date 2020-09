Energia: Donnarumma, 'con covid calo importante consumi, ora Italia esporta' (Di martedì 29 settembre 2020) Roma, 29 set. (Adnkronos) - Il covid "ha avuto un impatto sui consumi di Energia elettrica. C'è stato e c'è". Il calo dovuto all'emergenza covid è stato "del 7-8% su base annua con picchi nella prima parte del lockdown. I consumi hanno registrato una ripresa durante l'estate". Ora, invece, "l'Italia è un esportatore di Energia in quantitativi abbastanza significativi e questo accade perché in Francia sono in manutenzione alcune importanti centrali di produzione nucleare e di conseguenza bisogna supplire a questa carenza". Ad affermarlo è l'amministratore delegato di Terna, Stefano Donnarumma intervenendo all'Italian Energy Summit organizzato dal 'Sole 24 Ore'. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 settembre 2020) Roma, 29 set. (Adnkronos) - Il"ha avuto un impatto suidielettrica. C'è stato e c'è". Ildovuto all'emergenzaè stato "del 7-8% su base annua con picchi nella prima parte del lockdown. Ihanno registrato una ripresa durante l'estate". Ora, invece, "l'è untore diin quantitativi abbastanza significativi e questo accade perché in Francia sono in manutenzione alcune importanti centrali di produzione nucleare e di conseguenza bisogna supplire a questa carenza". Ad affermarlo è l'amministratore delegato di Terna, Stefanointervenendo all'n Energy Summit organizzato dal 'Sole 24 Ore'. ...

Roma, 29 set. (Adnkronos) - Il Covid "ha avuto un impatto sui consumi di energia elettrica. C'è stato e c'è". Il calo dovuto all'emergenza Covid è stato "del 7-8% su base annua con picchi nella prima ...

