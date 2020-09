Energia, Descalzi: “Recovery opportunità per accelerare transizione” (Di martedì 29 settembre 2020) (Teleborsa) – Usare le risorse del Recovery Fund per accelerare la decarbonizzazione e la transizione energetica. E’ quanto ha auspicato l’Ad di Eni, Claudio Descalzi, all’Italian energy summit del Sole 24 Ore, indicando che le risorse europee rappresentano “una opportunità incredibile che porterà occupazione e formazione” e “metteranno in moto un grande macchina per il cambiamento”. “I fondi europei ci permetterebbero di andare più veloci per la nuova strada che noi comunque faremmo lo stesso”, ha affermato il manager, aggiungendo che “occorre un grande coordinamento” dei progetti. “L’apporto che noi possiamo dare sono progetti che arrivano dallo sviluppo e dalla ricerca che abbiamo sviluppato con le università negli ultimi sei anni”, ... Leggi su quifinanza (Di martedì 29 settembre 2020) (Teleborsa) – Usare le risorse del Recovery Fund perla decarbonizzazione e la transizione energetica. E’ quanto ha auspicato l’Ad di Eni, Claudio, all’Italian energy summit del Sole 24 Ore, indicando che le risorse europee rappresentano “una opportunità incredibile che porterà occupazione e formazione” e “metteranno in moto un grande macchina per il cambiamento”. “I fondi europei ci permetterebbero di andare più veloci per la nuova strada che noi comunque faremmo lo stesso”, ha affermato il manager, aggiungendo che “occorre un grande coordinamento” dei progetti. “L’apporto che noi possiamo dare sono progetti che arrivano dallo sviluppo e dalla ricerca che abbiamo sviluppato con le università negli ultimi sei anni”, ...

