Energia | borsa elettrica | prezzo -8 | 6% a 48 | 10 euro mwh

Roma, 29 set. (Adnkronos) - prezzo dell'elettricità in calo alla borsa elettrica. Nella settimana, da lunedì 21 a domenica 27 settembre, il prezzo medio di acquisto dell'Energia nella borsa elettrica (Pun) scende a 48,10 euro/MWh, in riduzione di 4,55 euro/MWh (-8,6%) rispetto alla settimana precedente. Lo rende noto il Gestore dei mercati energetici (Gme) in un comunicato. In calo anche i volumi di Energia elettrica scambiati in borsa, pari a 4,1 milioni di MWh (-0,7%), mentre torna in aumento la liquidità del mercato, al 73,4% (+1,1 punti percentuali). I prezzi medi di vendita, ovunque in flessione, sono variati tra 43,59 euro/MWh del Sud e 73,15 ...

Borsa: Europa prosegue debole con timori Covid, Milano piatta

Le Borse europee proseguono in calo e confermano la debolezza dell'avvio con l'indice d'area lo Stoxx 600 che cede oltre mezzo punto con le vendite che si concentrano in particolare su immobiliare, fi ...

