Energia, ARERA: bollette luce e gas più salate (Di martedì 29 settembre 2020) (Teleborsa) – Cattive notizie per i consumatori. Dopo i forti ribassi del secondo trimestre 2020 (-18,3% l’elettricità e -13,5% il gas), proseguiti nel terzo trimestre per il gas (-6,7%), con un leggero rialzo per l’elettricità (+3,3%), con il rafforzamento della ripresa delle attività economiche e dei consumi arriva il ‘rimbalzo’ per i prezzi dell’Energia che tornano su livelli vicini a quelli pre-Covid. Lo comunica ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Per la famiglia tipo in tutela la forte crescita delle quotazioni nei mercati all’ingrosso porta ad un rialzo per la bolletta dell’elettricità del +15,6% e per la bolletta gas del +11,4%, dato quest’ultimo legato anche alla consueta stagionalità con la relativa ... Leggi su quifinanza (Di martedì 29 settembre 2020) (Teleborsa) – Cattive notizie per i consumatori. Dopo i forti ribassi del secondo trimestre 2020 (-18,3% l’elettricità e -13,5% il gas), proseguiti nel terzo trimestre per il gas (-6,7%), con un leggero rialzo per l’elettricità (+3,3%), con il rafforzamento della ripresa delle attività economiche e dei consumi arriva il ‘rimbalzo’ per i prezzi dell’che tornano su livelli vicini a quelli pre-Covid. Lo comunica, l’Autorità di Regolazione perReti e Ambiente. Per la famiglia tipo in tutela la forte crescita delle quotazioni nei mercati all’ingrosso porta ad un rialzo per la bolletta dell’elettricità del +15,6% e per la bolletta gas del +11,4%, dato quest’ultimo legato anche alla consueta stagionalità con la relativa ...

