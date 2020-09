Emoji: le 217 nuove faccine che useremo nel 2021 (Di martedì 29 settembre 2020) Faccine esauste e sbuffanti, un cuoricino malmesso e un altro in fiamme: sono alcune delle principali novità tra le 217 nuove emoji che potremo usare dal 2021. Simboli che, come sempre, raccontano il mondo: dopo anni di sorrisi e abbracci, ora le emoji hanno l’arduo compito di descrivere gli stati d’animo di milioni di persone che continuano a fare i conti con una pandemia e con una delle peggiori crisi economiche della storia. Leggi su vanityfair (Di martedì 29 settembre 2020) Faccine esauste e sbuffanti, un cuoricino malmesso e un altro in fiamme: sono alcune delle principali novità tra le 217 nuove emoji che potremo usare dal 2021. Simboli che, come sempre, raccontano il mondo: dopo anni di sorrisi e abbracci, ora le emoji hanno l’arduo compito di descrivere gli stati d’animo di milioni di persone che continuano a fare i conti con una pandemia e con una delle peggiori crisi economiche della storia.

Tecno_Corriere : La novità era nell’aria da mesi. Ora è anche ufficiale - Gioia_13 : RT @GiovannaDiTroia: ?? In arrivo 217 nuove #emoji, da quella che sospira alla testa tra le nuvole, dal cuore in fiamma al cuore bendato, c… - FEMsrl : In arrivo 217 nuove emoji che riassumono perfettamente il 2020 - Redblack100x100 : RT @Corriere: Emoji, 217 nuove in arrivo: donna barbuta, coppie gender neutral e cuore in fiamme - Techmucho : -

Ultime Notizie dalla rete : Emoji 217 Emoji, 217 nuove in arrivo: donna barbuta, coppie gender neutral e cuore in fiamme Corriere della Sera Emoji: le 217 nuove faccine che useremo nel 2021

Espressioni sconsolate, cuori infuocati, ma anche nuovi modi per esprimere se stessi e l'amore: ecco come comunicheremo tra chat, mail e social network ...

L’oroscopo di oggi 26 settembre: passione incontenibile per Ariete e Sagittario

Frena l’entusiasmo, Ariete. Questo Marte in carica, nel tuo segno, potrebbe farti prendere decisioni con troppa allegria… e quel Mercurio che ti guarda storto non promette nulla di buono. Ad esempio: ...

Espressioni sconsolate, cuori infuocati, ma anche nuovi modi per esprimere se stessi e l'amore: ecco come comunicheremo tra chat, mail e social network ...Frena l’entusiasmo, Ariete. Questo Marte in carica, nel tuo segno, potrebbe farti prendere decisioni con troppa allegria… e quel Mercurio che ti guarda storto non promette nulla di buono. Ad esempio: ...