Emma Marrone sorprende i follower | sui social annuncia il nuovo brano

Leggi su chenews

(Di martedì 29 settembre 2020)con un grande annuncio che manda in visibilio tutto il web. Scopriamo insieme di cosa si tratta.(fonte foto: Instagram, @real brown)La cantante salentina che da qualche mese è impegnata con Xfactor di cui è una delle giudici ha fatto un annuncio davvero importante qualche ora fa tramite iche ha lasciato tutti senza parole. E’ una vita diversa la sua ormai, lontana da quella intrapresa quando vinse Amici ancora molto giovane: “Ho già preso parte ad un talent show, è stata la mia casa per tanti anni. Ho fatto delle esperienze in una famiglia che è e sarà sempre un porto sicuro perché mi stimano e mi hanno vista partire dal ...