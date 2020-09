Emissioni - California, l'Epa critica il piano per il bando delle endotermiche (Di martedì 29 settembre 2020) Nuovo scontro tra Washington e la California. Questa volta l'oggetto del contendere è il piano di Sacramento per vietare la vendita di auto endotermiche a partire dal 2035. In particolare, l'Environmental Protection Agency, l'agenzia federale per la protezione dell'ambiente, ha inviato una lettera al governatore Gavin Newsom per esprimere le sue preoccupazioni sulla validità dell'annuncio di pochi giorni fa. Problemi alla rete elettrica. Secondo il direttore dell'Epa, Andrew R.Wheeler, il divieto rischia di rivelarsi "impraticabile" e "forse illegale". A preoccupare i funzionari di Washington è, soprattutto, lo stato della rete elettrica della California, che sarebbe messa a dura prova dal passaggio alla mobilità alla spina. Il Golden State è da anni, se non decenni, alle prese ... Leggi su quattroruote (Di martedì 29 settembre 2020) Nuovo scontro tra Washington e la. Questa volta l'oggetto del contendere è ildi Sacramento per vietare la vendita di autoa partire dal 2035. In particolare, l'Environmental Protection Agency, l'agenzia federale per la protezione dell'ambiente, ha inviato una lettera al governatore Gavin Newsom per esprimere le sue preoccupazioni sulla validità dell'annuncio di pochi giorni fa. Problemi alla rete elettrica. Secondo il direttore dell'Epa, Andrew R.Wheeler, il divieto rischia di rivelarsi "impraticabile" e "forse illegale". A preoccupare i funzionari di Washington è, soprattutto, lo stato della rete elettrica della, che sarebbe messa a dura prova dal passaggio alla mobilità alla spina. Il Golden State è da anni, se non decenni, alle prese ...

