Emilia Romagna: ritorna lo storico panificio a Santarcangelo (Di martedì 29 settembre 2020) Roma, 29 set. (Adnkronos/Labitalia) - Il 1° ottobre (con inaugurazione alle 10.30) ritorna nel cuore di Santarcangelo di Romagna (Rimini), sulla centralissima piazza Ganganelli, il Forno Ferramenta sulle vestigia dell'antico forno cittadino fondato nel 1870, da tempo chiuso come è accaduto a tante piccole attività artigianali, spesso schiacciate dalla concorrenza di ipermercati e centri commerciali. Santarcangelo, dunque, ricompone un preziosissimo patrimonio di cultura e lavoro rimettendo in valore l'attività dell'uomo al posto di quella delle macchine, il recupero della nostra storia più autentica al posto di una omologazione che svilisce il passato. E questo, come talvolta accade, è stato possibile grazie all'iniziativa privata di chi, contando unicamente sulle proprie forze, ...

