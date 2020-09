Emergenza e nuovi scopi di politica monetaria (Di martedì 29 settembre 2020) Dopo gli eccessi dell’inflazione degli anni Settanta e Ottanta, negli ultimi trent’anni con l’ingresso in Europa ci siamo abituati a pensare che il controllo dell’inflazione dovesse essere il solo obiettivo della politica monetaria. A sostenere questa tesi è stata soprattutto la Germania, memore dei disastri della repubblica di Weimar negli anni Trenta dello scorso secolo, quando un’enorme inflazione annullò il valore del marco. Alla Bce, quindi, è stato demandato il compito di alzare preventivamente i tassi ogni qual volta l’inflazione si fosse attestata molto vicina al 2%, ponendo attenzione affinché questo limite non fosse superato. Un cambio di rotta importante nell’esercizio della politica monetaria europea è intervenuto dal 2015 quando, ... Leggi su ecodibergamo (Di martedì 29 settembre 2020) Dopo gli eccessi dell’inflazione degli anni Settanta e Ottanta, negli ultimi trent’anni con l’ingresso in Europa ci siamo abituati a pensare che il controllo dell’inflazione dovesse essere il solo obiettivo della. A sostenere questa tesi è stata soprattutto la Germania, memore dei disastri della repubblica di Weimar negli anni Trenta dello scorso secolo, quando un’enorme inflazione annullò il valore del marco. Alla Bce, quindi, è stato demandato il compito di alzare preventivamente i tassi ogni qual volta l’inflazione si fosse attestata molto vicina al 2%, ponendo attenzione affinché questo limite non fosse superato. Un cambio di rotta importante nell’esercizio dellaeuropea è intervenuto dal 2015 quando, ...

