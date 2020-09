Emergenza Covid-19, La Calabria Inserisce Infermieri Nelle Scuole (Di martedì 29 settembre 2020) “La scuola per noi è una priorità. Avere un infermiere professionista in ogni scuola è una garanzia del rispetto dei diritti di tutela alla salute ed allo studio“. Queste le parole della presidente della Regione, Jole Santelli. Santelli ha deciso che potranno essere assunti 360 Infermieri con contratto a termine dalle Asp della Calabria. “Per rafforzare l’offerta sanitaria … Leggi su youreduaction (Di martedì 29 settembre 2020) “La scuola per noi è una priorità. Avere un infermiere professionista in ogni scuola è una garanzia del rispetto dei diritti di tutela alla salute ed allo studio“. Queste le parole della presidente della Regione, Jole Santelli. Santelli ha deciso che potranno essere assunti 360con contratto a termine dalle Asp della. “Per rafforzare l’offerta sanitaria …

GassmanGassmann : Medici e personale medico, che hanno,tra febbraio e Maggio, combattuto per tutti noi ,una battaglia durissima contr… - c_appendino : Ogni tanto è importante ritrovarsi per festeggiare e dirsi 'grazie': allora GRAZIE ancora una volta a volontari e v… - LegaSalvini : ZINGARETTI “NON ESCLUDE” UN NUOVO LOCKDOWN. L’EMERGENZA PERMANENTE PIACE A CHI TEME DI PERDERE IL POTERE AVENDO CON… - internaeco : Secondo le Nazioni Unite, gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica sono amplificati per le donne di ogni… - grillotalpa : RT @dottoremaevero: ?? #WorldHeartDay: l’emergenza #COVID19 ha portato una riduzione drastica dei ricoveri per infarto, spesso per la paura… -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Covid Alba, emergenza Covid-19: aggiornamento IdeaWebTv Coronavirus, in Puglia oggi 76 nuovi casi ma nessun decesso

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 404.787 test; sono 4.622 i pazienti guariti; 2.433 i casi attualmente positivi di cui 224 ricoverati negli ospedali e di questi 0,6% nelle terapie ...

Bonomi: serve un nuovo grande Patto per l'Italia con visione alta e lungimirante

Il Governo lo scriva con noi e con tutte le parti sociali (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 set - "Serve un nuovo grande Patto per l'Italia" a cui e' richiesta "una visione alta e lungimirante ...

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 404.787 test; sono 4.622 i pazienti guariti; 2.433 i casi attualmente positivi di cui 224 ricoverati negli ospedali e di questi 0,6% nelle terapie ...Il Governo lo scriva con noi e con tutte le parti sociali (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 set - "Serve un nuovo grande Patto per l'Italia" a cui e' richiesta "una visione alta e lungimirante ...