Emergenza Covid-19, bollettino ufficiale di oggi, stabile il numero di contagi (1.648), ma aumentano i morti (24), preoccupa la situazione in Campania (Di martedì 29 settembre 2020) Diramato il nuovo bollettino dei contagi in Italia. Secondo quanto riferito i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 1.648. Sono stati effettuati più di 90 mila tamponi, 40 mila in più di ieri. In aumento le persone decedute che in un solo giorno sono 24 rispetto alle 16 di ieri. In Italia sono stati contagiati dal Covid-19 313.011 persone. Il più alto numero di contagi è stato registrato oggi in Campania con 286 persone positive e in Lazio con 219. La Lombardia oggi ha registrato 203 contagi. Nessuna regione in Italia non ha registrato contagi. Leggi su baritalianews (Di martedì 29 settembre 2020) Diramato il nuovodeiin Italia. Secondo quanto riferito i nuoviregistrati nelle ultime 24 ore sono 1.648. Sono stati effettuati più di 90 mila tamponi, 40 mila in più di ieri. In aumento le persone decedute che in un solo giorno sono 24 rispetto alle 16 di ieri. In Italia sono statiati dal-19 313.011 persone. Il più altodiè stato registratoincon 286 persone positive e in Lazio con 219. La Lombardiaha registrato 203. Nessuna regione in Italia non ha registrato

GassmanGassmann : Medici e personale medico, che hanno,tra febbraio e Maggio, combattuto per tutti noi ,una battaglia durissima contr… - c_appendino : Ogni tanto è importante ritrovarsi per festeggiare e dirsi 'grazie': allora GRAZIE ancora una volta a volontari e v… - LegaSalvini : ZINGARETTI “NON ESCLUDE” UN NUOVO LOCKDOWN. L’EMERGENZA PERMANENTE PIACE A CHI TEME DI PERDERE IL POTERE AVENDO CON… - MaggioreSimona : in politichese bisogna tradurre da A a B, ma quando parlano assoc. come la Confindustria la traduzione cambia e bis… - Inserandipity : RT @ilmessaggeroit: Tumore al seno, quest'anno più di 2mila donne lo scopriranno in ritardo per l'emergenza Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Covid Emergenza Covid, Nieddu "Piano regionale pienamente operativo, no a irresponsabile allarmismo" SassariNotizie.com Covid, 1648 nuovi casi e altri 24 morti

Sono 1.648 i nuovi casi di coronavirus in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 24 morti, che portano il totale a 35.875 dall’inizio dell’e ...

Emergenza Covid-19, bollettino ufficiale di oggi, stabile il numero di contagi (1.648), ma aumentano i morti (24), preoccupa la situazione in Campania

Diramato il nuovo bollettino dei contagi in Italia. Secondo quanto riferito i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 1.648. Sono stati effettuati più di 90 mila tamponi, 40 mila in più di i ...

Sono 1.648 i nuovi casi di coronavirus in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 24 morti, che portano il totale a 35.875 dall’inizio dell’e ...Diramato il nuovo bollettino dei contagi in Italia. Secondo quanto riferito i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 1.648. Sono stati effettuati più di 90 mila tamponi, 40 mila in più di i ...