Emergenza Covid-19, a Noicattaro due lavoratori di un’azienda ortofrutticola positivi al Coronavirus, negativi tutti gli altri dipendenti (Di martedì 29 settembre 2020) A rendere nota la positività di due lavoratori di un’azienda di Ortofrutta di Noicattaro è stato il primo cittadino della città, Raimondo Innamorato. Il Sindaco ha così commentato la positività dei due lavoratori: “All’interno dell’opificio sono stati rilevati due casi di positività, derivanti dallo stesso nucleo familiare. La circostanza che ha determinato l’infezione è quindi da attribuirsi ad altre motivazioni, estranea e distante dall’ambiente di lavoro. Ciononostante, l’azienda è stata diligentemente chiusa dai titolari per le opportune e consequenziali operazioni di sanificazione e verifica. Tutto il personale, sottoposto a tampone è risultato negativo e quindi non ... Leggi su baritalianews (Di martedì 29 settembre 2020) A rendere nota latà di duedi un’azienda di Ortofrutta diè stato il primo cittadino della città, Raimondo Innamorato. Il Sindaco ha così commentato latà dei due: “All’interno dell’opificio sono stati rilevati due casi dità, derivanti dallo stesso nucleo familiare. La circostanza che ha determinato l’infezione è quindi da attribuirsi ad altre motivazioni, estranea e distante dall’ambiente di lavoro. Ciononostante, l’azienda è stata diligentemente chiusa dai titolari per le opportune e consequenziali operazioni di sanificazione e verifica. Tutto il personale, sottoposto a tampone è risultato negativo e quindi non ...

GassmanGassmann : Medici e personale medico, che hanno,tra febbraio e Maggio, combattuto per tutti noi ,una battaglia durissima contr… - Radio1Rai : ???@PorzioAnnapaola commissario straordinario #antiracket #antiusura @Viminale a @chegiornoRadio1: 'La criminalità o… - c_appendino : Ogni tanto è importante ritrovarsi per festeggiare e dirsi 'grazie': allora GRAZIE ancora una volta a volontari e v… - awanasgh : @FlavioGiardullo @Doda70463373 @claudiacareal cosa non ti è chiaro della pandemia e dell'emergenza? no perchè è chi… - valeriodistefan : Il valore della didattica a distanza nell’emergenza Covid-19 -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Covid Emergenza Covid, Nieddu "Piano regionale pienamente operativo, no a irresponsabile allarmismo" SassariNotizie.com SALUTE - La prevenzione chiama, Salerno risponde: grande successo per i test congiunti e gratuiti Covid ed Epatite C

Salerno raddoppia il consenso dei campani verso il test congiunto Covid-19/HCV che, in due giornate, la prima delle quali ieri a Napoli, danno il segnale forte dell’interesse verso la prevenzione. Ria ...

Chiusura polisportiva River Borgaro

Il 18/10/2019 iscrivo mia figlia al corso di nuoto nella piscina comunale di Ciriè (TO) gestita dalla A.S.D. Polisportiva UISP River Borgaro, il corso si svolge dal 11/10/2019 fino al 07/06/2020; a se ...

Salerno raddoppia il consenso dei campani verso il test congiunto Covid-19/HCV che, in due giornate, la prima delle quali ieri a Napoli, danno il segnale forte dell’interesse verso la prevenzione. Ria ...Il 18/10/2019 iscrivo mia figlia al corso di nuoto nella piscina comunale di Ciriè (TO) gestita dalla A.S.D. Polisportiva UISP River Borgaro, il corso si svolge dal 11/10/2019 fino al 07/06/2020; a se ...