Elon Musk contro il vaccino: 'Non sono a rischio. Non lo farà neanche mia figlia' (Di martedì 29 settembre 2020) Elon Musk contro il vaccino anti- Covid . Nell'ultimo episodio del podcast del New York Times, 'Sway', il Ceo di Tesla e Space X ha dichiarato che né lui né la sua famiglia si sottoporranno al vaccino ... Leggi su leggo (Di martedì 29 settembre 2020)ilanti- Covid . Nell'ultimo episodio del podcast del New York Times, 'Sway', il Ceo di Tesla e Space X ha dichiarato che né lui né la sua famiglia si sottoporranno al...

