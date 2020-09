Elisabetta Canalis, i cinque anni della piccola Skyler (con foto inedita) (Di martedì 29 settembre 2020) Il post è stato breve. «Tanti auguri a me», ha scritto Elisabetta Canalis, firmando con il nome della propria bambina l’immagine pubblicata su Instagram in occasione del suo compleanno. Skyler Eva, nella foto, sorride, gli occhi socchiusi davanti al sole. Il viso è quello della mamma, lo stesso che l’ex velina ha nascosto per anni. «Non volevo esporla a commenti che avrebbe ricevuto solo perché era mia figlia», ha spiegato in estate durante una diretta social con il Corriere della Sera. «Forse», ha poi aggiunto, «Ero io a non essere pronta a leggere commenti del genere». Leggi su vanityfair (Di martedì 29 settembre 2020) Il post è stato breve. «Tanti auguri a me», ha scritto Elisabetta Canalis, firmando con il nome della propria bambina l’immagine pubblicata su Instagram in occasione del suo compleanno. Skyler Eva, nella foto, sorride, gli occhi socchiusi davanti al sole. Il viso è quello della mamma, lo stesso che l’ex velina ha nascosto per anni. «Non volevo esporla a commenti che avrebbe ricevuto solo perché era mia figlia», ha spiegato in estate durante una diretta social con il Corriere della Sera. «Forse», ha poi aggiunto, «Ero io a non essere pronta a leggere commenti del genere».

