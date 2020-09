Elezioni Usa, il primo dibattito Trump-Biden: orario e dettagli (Di martedì 29 settembre 2020) Questa sera, martedì 29 settembre, si terrà al Case Western Reserve University di Cleveland, in Ohio, alle 21 (3 ora italiana) il primo faccia a faccia tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il rivale democratico Joe Biden. Il dibattito, che sarà moderato dal conduttore di Fox Chris Wallace, durerà novanta minuti senza interruzioni pubblicitarie. Gli argomenti Nel primo incontro tra i due leader in corsa per la Casa Bianca verranno trattati sei temi, scelti dallo stesso Wallace: le esperienze passate due candidati, la Corte Suprema, la pandemia da Covid-19, la crisi economica, le proteste nelle città per il razzismo negli Usa e la correttezza delle Elezioni. Ogni argomento verrà trattato per quindici minuti. Non è previsto il ... Leggi su italiasera (Di martedì 29 settembre 2020) Questa sera, martedì 29 settembre, si terrà al Case Western Reserve University di Cleveland, in Ohio, alle 21 (3 ora italiana) ilfaccia a faccia tra il presidente degli Stati Uniti Donalde il rivale democratico Joe. Il, che sarà moderato dal conduttore di Fox Chris Wallace, durerà novanta minuti senza interruzioni pubblicitarie. Gli argomenti Nelincontro tra i due leader in corsa per la Casa Bianca verranno trattati sei temi, scelti dallo stesso Wallace: le esperienze passate due candidati, la Corte Suprema, la pandemia da Covid-19, la crisi economica, le proteste nelle città per il razzismo negli Usa e la correttezza delle. Ogni argomento verrà trattato per quindici minuti. Non è previsto il ...

