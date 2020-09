Elezioni Usa 2020, i sondaggi a poche ore dal primo dibattito Trump-Biden (Di martedì 29 settembre 2020) A poche ore dal primo dibattito tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il rivale democratico Joe Biden, che si terrà questa sera alle 21 (3 ora italiana), cosa dicono i sondaggi in vista delle presidenziali? Leggi anche: Dove vedere il dibattito Trump-Biden in Italia I sondaggi di RealClearPolitics Secondo il sito RealClearPolitics, che calcola la media di tutti i principali sondaggi, Biden è avanti di 6.1 punti percentuali (49.3 contro il 43.2 di Trump in ripresa). L’ex vicepresidente di Barack Obama è dato vincente anche in Florida, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin e Arizona, stati ‘indecisi’ fondamentali per la ... Leggi su italiasera (Di martedì 29 settembre 2020) Aore daltra il presidente degli Stati Uniti Donalde il rivale democratico Joe, che si terrà questa sera alle 21 (3 ora italiana), cosa dicono iin vista delle presidenziali? Leggi anche: Dove vedere ilin Italia Idi RealClearPolitics Secondo il sito RealClearPolitics, che calcola la media di tutti i principaliè avanti di 6.1 punti percentuali (49.3 contro il 43.2 diin ripresa). L’ex vicepresidente di Barack Obama è dato vincente anche in Florida, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin e Arizona, stati ‘indecisi’ fondamentali per la ...

Nella prima serata americana (le 3 di notte in Italia) andrà in onda il faccia a faccia tra i candidati alla Casa Bianca per le presidenziali del 3 novembre. Il democratico Biden avanti nei sondaggi ...

