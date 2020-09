Elettra Lamborghini, una sposa con tre abiti: tutti i dettagli dei look nuziali (Di martedì 29 settembre 2020) Dopo una settimana di piogge sul nord Italia, nessuno si sarebbe aspettato il tempo splendido di sabato 26 settembre, giorno scelto da Elettra Lamborghini per il suo matrimonio con Afrojack. Invece a Villa Balbiano sul lago di Como le nuvole hanno lasciato spazio al sole. Del resto Enzo Miccio, il wedding planner che ha seguito l’evento, aveva svelato di aver pregato tanto affinché smettessero le perturbazioni. Le nozze più attese dell’anno non hanno deluso le aspettative. Nonostante le restrizioni, i circa cento invitati sono stati coccolati tra cibo gourmet e scorci da favola. La location, già di per sé da sogno, è stata allestita da Miccio insieme a Vincenzo Dascanio, il flower designer delle star. Sedute in velluto, divenetti bon ton, lampadari di cristallo e una miriade di fiori, tra vasi ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di martedì 29 settembre 2020) Dopo una settimana di piogge sul nord Italia, nessuno si sarebbe aspettato il tempo splendido di sabato 26 settembre, giorno scelto daper il suo matrimonio con Afrojack. Invece a Villa Balbiano sul lago di Como le nuvole hanno lasciato spazio al sole. Del resto Enzo Miccio, il wedding planner che ha seguito l’evento, aveva svelato di aver pregato tanto affinché smettessero le perturbazioni. Le nozze più attese dell’anno non hanno deluso le aspettative. Nonostante le restrizioni, i circa cento invitati sono stati coccolati tra cibo gourmet e scorci da favola. La location, già di per sé da sogno, è stata allestita da Miccio insieme a Vincenzo Dascanio, il flower designer delle star. Sedute in velluto, divenetti bon ton, lampadari di cristallo e una miriade di fiori, tra vasi ...

