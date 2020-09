Elettra Lamborghini spiega perché non ha invitato la sorella Ginevra al matrimonio

Leggi su biccy

(Di martedì 29 settembre 2020) Sabato scorsosi è sposata con Nick van De Wall (Afrojack), ma tra i 100 invitati alla cerimonia mancava una presenza importante per la cantante. Ladella popstar di Pem Pem,, ha ammesso su Instagram che non sarebbe andata al lieto evento: “No, non ci sarò”. La ragazza poi ha fatto le sue congratulazioni ad: “Vi auguro davvero il meglio. Avrei voluto esserci anche io”. Oggi dalle pagine del settimanale Chi la Lambo ha confermato chenon era al suo. Quando le hanno chiesto come mai non c’era suaha detto che erano presenti solo le persone che lei e il marito desideravano (lasciando intendere di non aver nemmeno ...