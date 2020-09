Elettra Lamborghini, la ragione per cui ha rotto con la sorella Ginevra: indiscrezioni pesantissime dal cuore della famiglia (Di martedì 29 settembre 2020) Alle nozze di Elettra Lamborghini ha fatto molto rumore un'assenza, quella della sorella Ginevra Lamborghini, di fatto non invitata alle nozze dell'ereditiera e cantante col dj olandese Afrojack. La ragione, confermata dalla stessa Elettra in un'intervista a Chi di Alfonso Signorini, sono i pessimi rapporti tra loro due: "Come mai al matrimonio non era presente mia sorella? Accanto a noi c'erano le persone del cuore, solo quelle che desideravamo", ha spiegato tranchant Elettra. Ma dove nascono i loro dissidi? Non ci sono versioni ufficiali. Ma il Corriere della Sera avanzava l'ipotesi che, al netto di dissapori radicati nel corso degli anni per incongruenze caratteriali, tra ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 settembre 2020) Alle nozze diha fatto molto rumore un'assenza, quella, di fatto non invitata alle nozze dell'ereditiera e cantante col dj olandese Afrojack. La, confermata dalla stessain un'intervista a Chi di Alfonso Signorini, sono i pessimi rapporti tra loro due: "Come mai al matrimonio non era presente mia? Accanto a noi c'erano le persone del, solo quelle che desideravamo", ha spiegato tranchant. Ma dove nascono i loro dissidi? Non ci sono versioni ufficiali. Ma il CorriereSera avanzava l'ipotesi che, al netto di dissapori radicati nel corso degli anni per incongruenze caratteriali, tra ...

