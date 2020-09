Elettra Lamborghini e Afrojack | ecco la cifra da capogiro del matrimonio

Leggi su velvetgossip

(Di martedì 29 settembre 2020)è celebre per la sua bellezza, simpatia e spigliatezza. Con la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2020 ha dimostrato che per avere successo non è sempre necessario essere “figlia di”. Primogenita di Tonino e Luisa è nipote di Ferruccio, fondatore del celebre e lussuoso impero automobilistico. La bella ereditiera è sentimentalmente legata al produttore discograficoe il 26 settembre 2020 si sono sposati. Hanno fatto il grande passo in una bellissima location italiana, tra i suggestivi panorami del lago di Como. La cerimonia è stata davvero da sogno. Ma sapete quanto è costata? Laè da...