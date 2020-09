Elenoire Casalegno affascinante su Instagram con il suo look total black | «Divina!»

Leggi su urbanpost

(Di martedì 29 settembre 2020) Per non pensare al freddo di questi ultimi giorni,ha pensato bene di condividere una foto ricordo della sua estate 2020. Uno scatto che ha immediatamente riportato il sole nella giornata dei suoi ammiratori. L’outfit estivo digioca sulle trasparenze e questo ha regalato ottimi spunti alla fervida immaginazione dei followers, i quali in pochissimo tempo hanno invaso il post di like e commenti. Che dire? Ogni giorno la showgirl incanta i suoi oltre 814 mila followers con la sua straordinaria femminilità. Lapuò davvero far invidia a moltissime ventenni. È lei la donna dei sogni che tutti vorrebbero al proprio fianco. Leggi anche –>, interessante il ...