E’ un “campione” dopato | lo fanno presidente della federazione di atletica leggera

(Di martedì 29 settembre 2020) Il testosterone fa curriculum. Labielorussa di(BFLA) ha un nuovo, ed è un ex atleta squalificato per doping. Il numero dei suoi successi è considerevole, ma il numero delle sue vittorie che gli sono state poi negate è ancora più sorprendente. Si tratta del lanciatore di martelli Iwan Tichon, che è stato campione del mondo nel 2003, 2005 e 2007. Anche se in realtà ha dovuto rinunciare al titolo vinto a Helsinki nel 2005, per comprovato abuso di testosterone. Gli altri due, quelli di Parigi e Osaka, li ha potuti tenere. Tichon è stato anche campione europeo nel 2006 e ha vinto l’argento olimpico nel 2004. Ma ha dovuto restituire queste due medaglie. La Faz racconta questa singolare storia di altalena morale. Già ...